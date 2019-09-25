Охрана ЗакСа Петербурга подорожала почти на 3 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга объявило конкурс на право охранять Мариинский дворец в 2020 году. Начальная цена контракта составляет 35,3 млн рублей.

Оберегать покой депутатов и сотрудников городского парламента будут круглосуточно семь дней в неделю. У подрядчика должна быть собственная дежурная часть для круглосуточной оперативной связи с ответственными дежурными, не менее двух экипажей собственных групп быстрого реагирования, а также лицензия на хранение и использование 26 единиц оружия. Все охранники должны действовать в строгом соответствии с "Должностной инструкцией охранника на объекте охраны" и соблюдать вежливость и тактичность в общении с сотрудниками ЗакСа и посетителями. На службу новый подрядчик должен будет заступить в полночь 1 января 2020 года.

Уже несколько лет охраной Мариинского дворца занимается ФГУП "Охрана" Росгвардии. В 2019 году услуги предприятия обходятся парламенту в 32,4 млн рублей. Отдельно ЗакС платит 656 тысяч рублей Управлению вневедомственной охраны войск национальной гвардии за возможность вызова группы оперативного реагирования. Годом ранее охрана парламента Петербурга стоила 29,8 млн рублей.