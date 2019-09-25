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16:44

Яшин опубликовал видеообращение к сотрудникам МВД и Росгвардии

фото ЗакС политика Яшин опубликовал видеообращение к сотрудникам МВД и Росгвардии

Московский оппозиционный политик Илья Яшин, возглавляющий совет депутатов округа "Красносельский", выступил с видеообращением, адресатом которого он пожелал видеть полицейских и росгвардейцев - тех, с кем ему в силу специфики его деятельности часто приходится иметь дело.

Начав с признания, что правоохранители - очень разношерстная публика и часть ее Яшина, возможно, терпеть не может, он все же сделал акцент на объединяющих общество факторов. Политик утверждает, что он и его сторонники на своих акциях выступают в том числе и за достойную жизнь для людей в форме и что общего у обеих сторон больше, чем различий.

"Высокие начальники уверяют, что мы какие-то погромщики, анархисты, и любой сотрудник полиции вызывает у нас ненависть, рассказывают байки про деньги, которые нам якобы платят американцы, про какие-то технологии цветных революций. Все это вранье, мы вам не враги", - заявил сподвижник Алексея Навального.

В качестве "матчасти" демократ напомнил зрителям ролика о том, что национальные богатства отданы на откуп в привилигерованные частные руки приближенных к президенту людей, назвав их поименно, и что вряд ли рядовые полицейские могут согласиться с таким положением дел.

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17:06    
Яшин за социализм и Советскую власть агитирует, что ли, говоря про недра в руках ненасытных буржуев?

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