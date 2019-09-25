Столичные муфтий и пресс-секретарь РПЦ провели заочную дискуссию о многоженстве в России

Идея московского муфтия Ильдара Аляутдинова, предложившего разрешить многоженство для мусульманской общины в России, встретила вежливые возражения со стороны московского же представителя РПЦ по связям со СМИ Вахтанга Кипшидзе, о чем пишет РБК.

"Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов", - высказался адепт православной веры.

Аляутдинов уповал на то, что его инициатива коренным и верным образом исправит ситуацию, при которой число женщин существенно превышает число мужчин. В свою очередь, Кипшидзе отметил, что такое мнение невозможно расценивать как мусульманское коллегиальное, поэтому оно остается частной точкой зрения его заочного собеседника. Согласился он только с тем аргументом, что внебрачные связи подлежат порицанию.