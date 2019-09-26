В 2020 году "Боевому братству" из федбюджета выделят 141 млн рублей

Общественной организации "Боевое братство", во главе которой стоят бывший губернатор Подмосковья Борис Громов и нынешний депутат Госдумы Дмитрий Саблин, в 2020 году из федерального бюджета будет выделено 141,6 млн рублей субсидий, пишет "МБХ медиа", ссылаясь на поправки к законопроекту "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Согласно документу, 120 млн рублей из обозначенной суммы направят на лечение и восстановление инвалидов боевых действий, а также членов их семей. Участь 21,6 млн рублей - неизвестна.

"Боевое братство" основали в 1997 году. Организация позиционирует себя как НКО ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов.

В 2005 году Forbes сообщал, что "Боевое братство" занималось покупкой подмосковных земель на средства банка "Абсолют". В связи с этим его владельцу Александру Светакову удалось установить контроль на 30% от всех сельхоззамель Московской области (свыше 600 000 га).

Известно, что члены "Боевого братства" воевали в ДНР и Сирии.