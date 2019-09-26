Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

10:42

Памфилова рассказала, как надо правильно митинговать

фото ЗакС политика Памфилова рассказала, как надо правильно митинговать

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в беседе с РИА "Новости" заявила, что выступает категорически против проведения в любом городе несогласованных протестных мероприятий, так как граждане, отстаивающие свои гражданские интересы, по её мнению, нарушают права и свободы других людей.

"Я категорически против несанкционированных акций, поскольку, отстаивая свои права, нельзя нарушать права большого количества других людей. Надо уметь, отстаивая свои права, не оттаптываться на правах других. Очень важно учитывать специфику большого города и транспортной сети, безопасности, и других факторов: как люди живут, мешает это им или нет", - констатировала председатель ЦИК.

Ранее депутат Мосгордумы Инна Святенко предложила создать в столичном парламенте рабочую группу по совершенствованию законодательства о митингах, главной задачей которой было бы выявление и "устранение правовых неточностей и коллизий".

Памфилова уверена, что любому гражданину, желающему принять участие в несанкционированном мероприятии, важно помнить, что его действия могут повлиять на работу транспортной и социальной инфраструктуры.

"Я считаю, что это вопрос достижения компромиссов, а не просто "я захотел и пошел". Ты посмотри сначала, какие последствия могут быть. Это взаимное движение навстречу друг другу", - отметила глава Центризбиркома.

На прошедших летом несанкционированных митингах оппозиции, требовавшей допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, были задержаны около 1700 человек. После массовых акций 27 июля и 3 августа Следком возбудил дело о "массовых беспорядках", в рамках которого на данный момент на реальные сроки осуждены уже семь человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:04    
Лучше бы Элла Памфилова рассказала, почему ее зарплата € 444000 в года почти в два раза больше, чем годовая зарплата  канцлера Германии  Ангелы Меркель в € 220000? Хотя среднемесячная зарплата в России € 514. а в Германии - € 3703...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:43 Росмолодежь потратит 3 млн рублей на обучение студентов борьбе с фейковыми новостями

12:26 Муниципал: Экс-депутат ЗакСа Бакулин возглавил МО «Обуховский»

12:17 Власти Москвы отказались согласовывать акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

11:47 Зеленский сообщил, что Трамп пообещал помочь ему вернуть Крым   2

11:27 Смольный: Зарплаты петербургских бюджетников соответствуют "майским указам"

11:10 Суд перенес рассмотрение апелляции на приговор Павлу Устинову

11:09 Муниципал: "Яблочники" требуют отменить результаты выборов в ОИК №22 МО "Остров Декабристов"   2

10:52 Муниципал: Единоросс Карпов продолжит руководить МО «Невская застава»

10:42 Памфилова рассказала, как надо правильно митинговать   1

10:15 Перед выборами в Госдуму в Кремле оценят "боеготовность" депутатов от "Единой России"

9:47 Дрозденко обновил кадровый состав администрации Ленобласти

9:25 В 2020 году "Боевому братству" из федбюджета выделят 141 млн рублей   4

0:04 «Ну хватит работать, не справились»: ЦИК оценил работу Горизбиркома   6

25 сентября, 21:07 Движимый идеей люстраций, профессор Соловей дал совет российским судьям   4

25 сентября, 20:44 Столичные муфтий и пресс-секретарь РПЦ провели заочную дискуссию о многоженстве в России

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru