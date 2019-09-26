Единоросс Карпов продолжит руководить МО «Невская застава»

Депутаты шестого созыва МО «Невская застава» переизбрали главой муниципалитета члена «Единой России» Павла Карпова. Решения первого собрания совета опубликованы на сайте МО.

Кроме того, совет объявил конкурс на замещение должности руководителя муниципальной администрации. Заявки принимаются до 1 октября.

Депутатами МО «Невская застава» стали шесть представителей «Единой России». В том числе и ранее заседавшие в совете Павел Карпов, Виктор Балабушкин, Наталья Горская и Юрий Григорьев.

По одному мандату досталось представителям КПРФ и Партии Роста. Также в совет избрались два самовыдвиженца.

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