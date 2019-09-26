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Новости

11:47

Зеленский сообщил, что Трамп пообещал помочь ему вернуть Крым

фото ЗакС политика Зеленский сообщил, что Трамп пообещал помочь ему вернуть Крым

Украинский лидер Владимир Зеленский известил, что его коллега, президент США Дональд Трамп пообещал ему решить вопрос с территориальной принадлежностью Крымского полуострова, передает РИА "Новости"

"Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать", - поделился Зеленский.

Президенты встретились накануне, 25 сентября, в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Со своей стороны Трамп, не вдаваясь в детали, назвал встречу "фантастической". Зеленский заверил коллегу, что не будет вмешиваться в выборный процесс в США и пригласил его посетить Киев. Американский лидер посоветовал ему "продолжать прогресс" с Россией.

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12:50   Паша  
12:16 - очередные хотелки клоуна Саши... А на самом деле все иначе!
Крым-это Украина навсегда! Скорее Путина посадят в тюрьму, чем Крым останется российским! Это просто уже невозможно по массе причин! Прежде всего из-за того, что сейчас в Крыму проживает 10% этнических русских и этот процент ежегодно падает из-за переселения оттуда русских людей во все российские регионы! Украинцы, крымские татары, наоборот, туда приезжают! Тем более с каждым годом усиливаются проукраинскме настроения в среде проукраинских русских и крымских татар. К примеру, только что на выборах 8 сентября 350(!!!!!) крымских татар стали депутатами различного уровнями. Поколение связанное с Украиной живо, а новое поколение крымских подростков выросло в путинских реалиях и Украина для них совершенно своя и дружественная! Аналогичная ситуация с каждым годом войны зреет и в ЛНР с ЛНР, потому выполнение Минских договорённостей почти неизбежно!

12:49    
Не, скорее Аляска будет российской, чем Крым украинский!

12:41    
Значит, поможет. Крым - Украина!

12:16   Саша  
Очередные хотелки комика Зеленского... Крым-это Россия навсегда! Скорее Трампа посадят в тюрьму, чем Крым станет украинским! Это просто уже невозможно по массе причин! Прежде всего из-за того, что сейчас в Крыму проживает 70% этнических русских и этот процент ежегодно растёт из-за переселения туда русских людей со всех российских регионов! Украинцы, крымские татары, наоборот, оттуда уезжают! Тем более с каждым годом усиливаются пророссийские настроения в среде проукраинских украинцев и крымских татар. К примеру, только что на выборах 8 сентября 350(!!!!!) крымских татар стали депутатами различного уровнями. Поколение связанное с Украиной вымирает, а новое поколение крымских подростков выросло в российских реалиях и Украина для них совершенно чужая и враждебная! Аналогичная ситуация с каждым годом войны зреет и в ЛНР с ЛНР, потому выполнение Минских договорённостей почти невозможно!

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