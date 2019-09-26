Зеленский сообщил, что Трамп пообещал помочь ему вернуть Крым

Украинский лидер Владимир Зеленский известил, что его коллега, президент США Дональд Трамп пообещал ему решить вопрос с территориальной принадлежностью Крымского полуострова, передает РИА "Новости".

"Мне кажется, и я это услышал, что он согласен, что это наша родная земля и мы будем ее возвращать. Он говорит: "Да, вам нужно работать, и мы будем вам помогать", - поделился Зеленский.

Президенты встретились накануне, 25 сентября, в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Со своей стороны Трамп, не вдаваясь в детали, назвал встречу "фантастической". Зеленский заверил коллегу, что не будет вмешиваться в выборный процесс в США и пригласил его посетить Киев. Американский лидер посоветовал ему "продолжать прогресс" с Россией.