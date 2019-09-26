Власти Москвы отказались согласовывать акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Столичная мэрия не стала согласовывать 6 октября акцию в память о жертвах советских репрессий и в поддержку политзаключенных "Бессмертный ГУЛАГ", поделился с "МБХ медиа" один из заявителей Михаил Шнейдер.

"Мы готовим жалобу в суд. Я надеюсь, что сегодня наши юристы эту жалобу подготовят, мы ее оформим, подпишем и передадим в суд. Кроме того, на шестое число мы собираемся сегодня подать уведомление на массовый пикет около стены скорби, где должна была закончиться демонстрация", - рассказал Шнейдер.

Поводом для отказа послужило то обстоятельство, что в заявке не были указаны способы обеспечения общественного порядка и медицинской помощи. Также в мэрии посчитали, что проведение акции якобы нарушит права жителей и гостей города и создаст помехи транспорту.

Активисты собирались провести "Бессмертный ГУЛАГ" 6 октября на на проспекте Академика Сахарова с предполагаемым количеством участников в одну тысячу человек. Участникам предлагалось выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв сталинского террора с требованием реабилитировать жертв режима, открыть архивы карательных органов и прекратить полрепрессии в современной России.

Заявители мероприятия - зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова.