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12:17

Власти Москвы отказались согласовывать акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

фото ЗакС политика Власти Москвы отказались согласовывать акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Столичная мэрия не стала согласовывать 6 октября акцию в память о жертвах советских репрессий и в поддержку политзаключенных "Бессмертный ГУЛАГ", поделился с "МБХ медиа" один из заявителей Михаил Шнейдер.

"Мы готовим жалобу в суд. Я надеюсь, что сегодня наши юристы эту жалобу подготовят, мы ее оформим, подпишем и передадим в суд. Кроме того, на шестое число мы собираемся сегодня подать уведомление на массовый пикет около стены скорби, где должна была закончиться демонстрация", - рассказал Шнейдер.

Поводом для отказа послужило то обстоятельство, что в заявке не были указаны способы обеспечения общественного порядка и медицинской помощи. Также в мэрии посчитали, что проведение акции якобы нарушит права жителей и гостей города и создаст помехи транспорту.

Активисты собирались провести "Бессмертный ГУЛАГ" 6 октября на на проспекте Академика Сахарова с предполагаемым количеством участников в одну тысячу человек. Участникам предлагалось выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв сталинского террора с требованием реабилитировать жертв режима, открыть архивы карательных органов и прекратить полрепрессии в современной России.

Заявители мероприятия - зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин, председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, председатель партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова.

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12:47   Саша  
Очередная провокация прозападной "пятой колонны" после неудачной попытки в ходе выборной кампании дестабилизировать обстановку в России...Вместо нафталинового и замусоленного ГУЛАГа следовало бы лучше обсудить грандиознейшие достижения индустриализации СССР в 30-е годы! Ну, вот как Сталину без денег, строительной техники и технологий удалось за 10 лет сократить 100-летнее отставание Отечества от Запада и построить 6000(!!!!!!!!!!!!!!!) промышленных объектов мирового уровня(Уралмаш, ЧТЗ, Уралвагонзавод, Магнитку и тд.), которые и сейчас работают во благо россиян!!! Ну, как???????????? Вот что надо обсуждать современникам, а не репрессии против врагов советского народа того времени, саботировавшие строительство, осуществлявшие диверсии в том числе и на перечисленных ранее заводах!

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