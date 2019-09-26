Росмолодежь потратит 3 млн рублей на обучение студентов борьбе с фейковыми новостями Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) собирается потратить 3 млн рублей на обучение студентов российских вузов противодействию фейковым новостям и другим дисциплинам, информируют "Ведомости", изучившие госзакупку ведомства. Согласно документации к тендеру, за 3 млн рублей до конца 2019 года в университетах Центрального, Южного и Уральского федеральных округов будут проведены 8 научно-просветительских лекций-дискуссий "Россия и мир: понимание будущего". Среди заявленных тем - борьба с распространением лженовостей, информационные инструменты манипуляции, цифровая реальность и внешняя политика России, молодежь в контексте глобальных вызовов и смены технологических эпох, международные отношения. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен