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Муниципал

13:06

Главой МО «Оккервиль» переизбрали Бондарева

фото ЗакС политика Главой МО «Оккервиль» переизбрали Бондарева

Единоросс Сергей Бондарев избран на должность главы муниципального образования «Оккервиль». Решение опубликовано на сайте МО.

Бондарев возглавляя муниципалитет и в прошлом созыве, а до этого руководил местной администрацией.

Заместителем главы муниципальные депутаты избрали другого единоросса Олега Каримова.

На первом заседании совет удовлетворил просьбу избравшейся от «Справедливой России» Янины Евстафьевой о сложении депутатских полномочий. Помимо МО «Оккервиль» ей удалось избраться по округу «Светлановское». Также, по информации ГАС «Выбороы», сложил полномочия самовыдвиженец Дмитрий Данилов.

Таким образом, в совете осталось два представителя «Справедливой России». Остальные 16 мест у единороссов.

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