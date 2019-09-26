Карельскому историку Дмитриеву вновь продлили арест Накануне, 25 сентября, горсуд Петрозаводска в очередной раз продлил срок содержания под стражей руководителю регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, уведомляет "Карелинформ". Под арестом историк останется до 25 декабря. Начиная с 2016 года Юрия Дмитриева судили за якобы порнографические снимки своей приемной дочери, росшей с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки. Правозащитное сообщество считает дело против него одним из самых вопиющих в современной России, полностью сфабрикованным и политически мотивированным. Будучи на свободе историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен