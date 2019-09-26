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14:28

Карельскому историку Дмитриеву вновь продлили арест

фото ЗакС политика Карельскому историку Дмитриеву вновь продлили арест

Накануне, 25 сентября, горсуд Петрозаводска в очередной раз продлил срок содержания под стражей руководителю регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрию Дмитриеву, уведомляет "Карелинформ". Под арестом историк останется до 25 декабря.

Начиная с 2016 года Юрия Дмитриева судили за якобы порнографические снимки своей приемной дочери, росшей с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки. Правозащитное сообщество считает дело против него одним из самых вопиющих в современной России, полностью сфабрикованным и политически мотивированным. Будучи на свободе историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки.

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15:36    
15:22 Сам туда поедешь, если хозяин в Ливию или ЦАР не захочет с собой забрать.

15:22    
Сгноить старого развратника под шконкой в Мордовии ! Там и раскопки будет проводить в сортире, драя его каждый день.

15:05    
“и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить” (Матф. 7:2)

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