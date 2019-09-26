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13:49

Суд оштрафовал секретаря ИКМО "Екатерингофский" на 1000 рублей

фото ЗакС политика Суд оштрафовал секретаря ИКМО "Екатерингофский" на 1000 рублей

Мировой суд в Петербурге оштрафовал секретаря избирательной комиссии МО "Екатерингофский" Лидию Островскую на 1000 рублей за неисполнение решения избирательной комиссии (ст. 5.3 КоАП), об этом ЗАКС.Ру рассказал один из слушателей. Островскую оштрафовали из-за нежелания 11 июля 2019 года принимать документы у кандидатов в муниципальные депутаты Александра Шуршева и Полины Костылевой, которые хотели назначить в избирательную комиссию своих членов с правом совещательного голоса.

Горизбирком в июле в июле принял решение о привлечении к ответственности секретаря ИКМО. Но протокол об административном правонарушении ГИК составил только в сентябре.

- Жаль, что решение состоялось только сейчас, а не во время кампании. Тогда оно было актуальнее, так как Островскую бы убрали из комиссии, - прокомментировал заключение суда Александр Шуршев.

ИКМО “Екатерингофский” оказалась в центре скандалов с самого начала муниципальной кампании. Избирком скрыл от независимых кандидатов информацию о принятии решения о дате назначения выборов. В итоге Городская избирательная комиссия была вынуждена назначать новые сроки принятия решения, чтобы все желающие могли подать документы. В июне оппозиции массово отказали в регистрации. Восстановить свои права кандидаты смогли только через ГИК. Но позже регистрацию оппозиционных кандидатов отменили через суд. Участники выборов обратились в Горсуд, чтобы оспорить решение.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:32    
После этих выборов оппозиции хорошо бы начать вести электронную Книгу преступлений на выборах, по годам с единым днём голосования, с алфавитным перечислением всех, кто был замечен в нарушениях закона и избирательных прав граждан. Чтобы перед каждыми следующими выборами можно было каждому желающему ознакомиться и подготовиться к  встрече с этими людьми.

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