Дочь депутата ЗакСа Сергеевой стала главой МО «Пискаревка»

Муниципальное образование «Пискаревка» возглавила дочь депутата Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Веры Сергеевой, помощница депутата ЗакСа Галины Назаровой Оксана Умнова, говорится в официальной группе муниципалитета «ВКонтакте».

Заместителем главы муниципальные депутаты избрали директора гимназии № 192 Светлану Масленникову.

Все 10 мест в совете получили представители «Единой России», в том числе депутаты прошлого созыва Владимир Абрамов, Виктория Евдокимова, Елена Николаева и бывшая глава муниципалитета Маргарита Орлинская.

Умнова уже отчиталась в соцсетях о двух объездах муниципалитета и пообещала осуществлять их каждую среду.

Отметим, что с 2005 по 2016 году МО «Пискаревка» руководила Сергева.

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