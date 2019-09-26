Смольный создаст специальный сайт для общения с муниципалами

Комитет территориального развития займется созданием специальной площадки, через которую жители Петербурга смогут обратиться напрямую к муниципальным депутатам. Об этом во время заседания рабочей группы по развитию институтов гражданского общества сообщила вице-губернатор Любовь Совершаева.

Участники заседания предложили создать сайт или приложение "Муниципальный депутат". Ожидается, что через ресурс жители Петербурга смогут обращаться напрямую к мундепам.

"Помимо онлайн площадки нужна и обучающая, где бы новоизбранные муниципальные депутаты могли проходить вебинары, слушать лекции профессионалов на темы, которые нужны в их работе", - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

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