Максим Шевченко: "Яблочники" совсем свихнулись, просто провокаторы

Политик и публицист Максим Шевченко выразил досаду в связи с тем, что КПРФ среди оппозиционных партий во всех Заксобраниях наиболее широко представлена и мечтает о некоей координации и кооперации с другими соперниками "Единой России", однако в важнейших регионах объединяться для общего дела с коммунистами мало кто хочет. Используются при этом, обращает он внимание, до чрезвычайности надуманные предлоги, что порой выглядит, по его мнению, как издевательство и штрейкбрехерство.

"В путинских парламентах коммунисты сидят, и на них обрушиваются все - не только "ЕдРо", но, как мы поняли по Мосгордуме, и "яблочники" тоже. Совсем свихнулись: обсуждать в Москве, как Елена Шувалова относится к Сталину! Просто провокаторы, провокаторы и пособники режима, вот кто вы такие, яблочники", - разразился он пылкой речью на собственном YouTube-канале.

Ведущий возмущен, что темы давно минувших дней некоторым оппозиционерам обсуждать интереснее, нежели предполагаемое воровство московских элит. Кроме того, по его мнению, никакой свободы для страны его оппоненты с демократического фланга на самом деле не желают, и пример, подтверждающий это суждение, у публициста имеется.

"Недаром мне Явлинский Григорий Алексеевич во время дебатов сказал, что он является поклонником конституционной монархии. У вас уже и монарх готов, господа!", - едко резюмировал сторонник левой идеи.

Шевченко утверждает, что знает, о чем говорит, сетуя на притеснения и одиночество коммунистов, поскольку сам является депутатом от КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области, и очень часто "слова поперек там сказать не дают".