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Новости

17:24

Максим Шевченко: "Яблочники" совсем свихнулись, просто провокаторы

фото ЗакС политика Максим Шевченко: "Яблочники" совсем свихнулись, просто провокаторы

Политик и публицист Максим Шевченко выразил досаду в связи с тем, что КПРФ среди оппозиционных партий во всех Заксобраниях наиболее широко представлена и мечтает о некоей координации и кооперации с другими соперниками "Единой России", однако в важнейших регионах объединяться для общего дела с коммунистами мало кто хочет. Используются при этом, обращает он внимание, до чрезвычайности надуманные предлоги, что порой выглядит, по его мнению, как издевательство и штрейкбрехерство.

"В путинских парламентах коммунисты сидят, и на них обрушиваются все - не только "ЕдРо", но, как мы поняли по Мосгордуме, и "яблочники" тоже. Совсем свихнулись: обсуждать в Москве, как Елена Шувалова относится к Сталину! Просто провокаторы, провокаторы и пособники режима, вот кто вы такие, яблочники", - разразился он пылкой речью на собственном YouTube-канале.

Ведущий возмущен, что темы давно минувших дней некоторым оппозиционерам обсуждать интереснее, нежели предполагаемое воровство московских элит. Кроме того, по его мнению, никакой свободы для страны его оппоненты с демократического фланга на самом деле не желают, и пример, подтверждающий это суждение, у публициста имеется.

"Недаром мне Явлинский Григорий Алексеевич во время дебатов сказал, что он является поклонником конституционной монархии. У вас уже и монарх готов, господа!", - едко резюмировал сторонник левой идеи.

Шевченко утверждает, что знает, о чем говорит, сетуя на притеснения и одиночество коммунистов, поскольку сам является депутатом от КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области, и очень часто "слова поперек там сказать не дают".

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20:20    
КПРФ и Яблоко - конкурируют между собой за доступ к кремлевскому корыту... Поэтому ругают друг друга публично и кулуарно...

18:58    
18:49 Самое позорное, что коммунисты в Госдуме голосуют вместе с "Единой Россией" по большинству вопросов ограничения прав граждан.

18:49    
Самое позорное, что все либералы, включая "яблочников" готовы лишь обсуждать Сталина, то есть исключительно бла-бла-бла, а не решать текущие проблемы регионов, мунобразований и их жителей! При этом напрочь забывают о свободе слова для своих оппонентов!

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