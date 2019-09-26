Гусакова переизбрали главой МО № 54

Управляющий с 2009 года муниципальным образованием № 54 единоросс Юрий Гусаков продолжит руководить им ближайшие пять лет. На первом собрании местные депутаты шестого созыва проголосовали за его кандидатуру на должность главы МО, сообщили ЗАКС.Ру в муниципалитете.

В совет МО № 54 прошли 11 единороссов и 7 представителей Партии Роста. Еще два мандата досталось кандидатам от «Справедливой России».

Один из избранных эсеров, экс-депутат ЗакСа Виктор Ложечко уже отказался от своих депутатских полномочий в МО № 54. Он предпочел остаться в муниципальном совете МО «Правобережный», в который его тоже избрали депутатом.

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