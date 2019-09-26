"Дадинскую" статью хотят продолжить использовать в отношении архангельских экоактивистов

Архангельский активист Андрей Боровиков, задержанный по скандальной "дадинской" уголовной статье 212.1, которая предусматривает возможность реального срока за три и более административных правонарушений, по желанию прокуратуры может быть принужден к трем годам обязательных работ. Об этом сообщает "МБХ Медиа". Обвинение запросило кажующуюся ему справедливой меру наказания на суде 26 сентября.

Боровикова задержали 1 мая за неоднократное участие в несанкционированных демонстрациях, на которых граждане выступали против завоза в Архангельскую область подмосковного мусора. Весной его обязали выплатить государству штраф в размере 24 тысяч рублей. В отношении активиста установили запрет на посещение каких-либо уличных акций и общение с другими протестующими, который раз за разом продлевался.

Ранее по уголовной статье 212.1, которую настоятельно не рекомендовал применять Конституционный суд и которую не применяли в течение последних трех лет, достался реальный приговор активисту Константину Котову, несколько раз задерживаемому на пикетах и митингах. Политолог Екатерина Шульман 24 сентября высказывала серьезные опасения, что реанимировали эту статью именно для того, чтобы расправиться с участниками бессрочного протеста, больше года упорно пытающимися защитить Поморье от строительства огромного мусорного полигона на Шиесе.