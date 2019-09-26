У поселка Комарова осталась прежняя глава

Депутаты шестого созыва местного совета поселка Комарово переизбрали единоросса Анастасию Журавскую на должность главы муниципалитета, сообщила газета «Вести Келломяки-Комарово».

Кроме того, на первом заседании совета было решено объявить конкурс на вакатную должность главы местной администрации. Заявки принимаются до 1 октября.

Семь мест в муниципальном совете досталось единороссов, еще три депутатских мандата получили самовыдвиженцы.

Журавская руководит поселковым муниципалитетом с 2015 года. Впервые ее избрали на эту должность после смерти предыдущего главы Владимира Гуменникова.

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