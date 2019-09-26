Разрушение дореволюционного дома в Красном Селе привело к уголовному делу

После проверки состояния дореволюционного здания в Красном Селе по адресу Фабричный поселок, дом 5А прокуратура Красносельского района возбудила уголовное дело в связи с нарушениями законодательства об охране культурно-исторических памятников. Об этом говорится на сайте ведомства. Здание фактически превратилось в руины.

Материалы дела по статье 243.1 УК РФ передали в следственные органы. Юридическое или физическое лицо, в отношении которого возбудили дело, пока не называется.

Деревянное сооружение, возведенное не позднее 1905 года, входит в состав объекта "Фабричный поселок", который должен охраняться государством. Целый комплекс сооружений был полностью расселен в 2010-е годы.