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21:07

ЗакС Петербурга обновит ковры Мариинского дворца за 3,6 млн рублей

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга обновит ковры Мариинского дворца за 3,6 млн рублей

Петербургское Законодательное собрание заказывает новые ковры, элементы которых "подчёркивают помпезность и власть российских царей" или выполнены "в европейском стиле французского Барокко XVII века". Соответствующее извещение об аукционе опубликовано на сайте госзакупок 26 сентября.

Всего ЗакСу требуется 13 ковров и три разных вида дорожек. Бордовые и темно-синяя дорожки в общей сложности обойдутся бюджету в 2,8 млн рублей.

Самым дорогим среди ковров станет оливковый с элементами золотистых и кремовых цветов (5х5 метров). Он оценивается в 231 тысячу рублей. 

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"Элементы каймы этого коврового изделия подчёркивают помпезность и власть российских царей, откуда и произошла его задумка", - описывается в техзадании еще один необходимый предмет декора. Цена одного такого ковра с чертами "помпезности и власти" в среднем составляет 66,3 тысячи рублей. А всего их требуется три штуки. 

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Шесть изделий описаны в техническом задании следующим образом: "Дизайн данного ковра должен представлять собой симметричную композицию, нарисованную в европейском стиле французского Барокко   XVII века. Обязательно украшение фризами, помпезными декорациями, вазонами, связанных с цветами и силуэтами животных гармонично взаимосвязанных в композициях с остальными элементами, придерживаясь основными элементами определяющий стиль Барокко". В общей сложности любовь депутатов к французскому Борокко обойдется налогоплательщикам в 244,5 тысячи рублей за шесть штук. 

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Еще три ковра общей стоимостью 145 тысяч рублей должны представлять собой "элитное собрание элементов". Согласно документации, это выглядит следующим образом:

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В прошлом году парламент потратил на ковры более 486 тысяч рублей. На эти средства у предпринимателя Ильи Киселева были куплены восьмиугольный и овальный ковры с дорожкой. В 2017 году траты на декор были существенно больше. Тогда ЗакС заплатил за ковры 7,9 млн рублей компании "Мир". 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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