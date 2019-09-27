Российским военным устроят бесплатный цирк

Военнослужащие РФ получат возможность бесплатно посещать цирк: единственное условие - подразделения Минобороны должны участвовать в восстановлении досугово-развлекательных центров, поделился с РБК гендиректор Российской государственной цирковой компании (Росгосцирка) Владимир Шемякин.

"Министерство обороны восстанавливает досуговые центры, и у нас есть такое обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету", - рассказал глава учреждения.

Шемякин уверен, что такой обмен будет взаимовыгоден и Росгосцирку, и Минобороны.

По его словам, сейчас в российских регионах ведется активное восстановление цирков и на данный момент отремонтированы 16. Шемякин добавил также, что вверенное ему ведомство собирается построить два новых объекта в Москве и Петербурге.