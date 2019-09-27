СК хочет продлить домашний арест фигуранту дела о "массовых беспорядках"

Следственный комитет (СК) просит суд продлить срок домашнего ареста фигуранту "московского дела" Сергею Фомину до 8 января 2020 года, поделилась с ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении Фомину меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 8 января 2019 года. Суд рассмотрит просьбу Следственного комитета 30 сентября, в 11:00 мск", - отметила представитель судебного ведомства.

Фомин добровольно сдался СК 8 августа, заявив, что не принимал участия в несанкционированном митинге 27 июля. Несмотря на это в этот же день мужчине предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках - часть 2 статьи 212 УК - и арестовали. Позже его перевели под домашний арест.