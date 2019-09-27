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10:26

В ЗакСе предложили оплачивать поездки родных на могилы погибших в ВОВ

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили оплачивать поездки родных на могилы погибших в ВОВ

Власти Петербурга могут начать компенсировать детям погибших в Великую Отечественную войну оплату проезда к местам гибели и захоронения. Соответствующий законопроект депутатов ЗакСа Дениса Четырбока, Юрия Бочкова и Марии Щербаковой 27 сентября поддержал парламентский комитет по законодательству.

Четырбок отметил, что идея инициативы родилась из практики поисковых отрядов. Он добавил, что в некоторых регионах России аналогичные компенсации проезда уже предоставляются.

Предлагается покрывать за счет городского бюджета также расходования по бронированию и найму жилья во время поездок родных. Авторы инициативы обратили внимание, что расходы предлагается компенсироваться и сопровождающим лицам.

Депутаты уточнили, что суммы компенсаций будут ограничены: 25 тысяч рублей за проезд и 5 тысяч рублей за проживание.

Отвечая на вопрос депутата Сергея Купченко, Четырбок ответил, что выплаты будут предоставляться только детям военнослужащих, скончавшихся до 9 мая 1945 года. Родным погибших в войне против Японии и умершим от ран в госпиталях после 9 мая поездки компенсировать не предлагается.

Купченко предложил доработать законопроект ко второму чтению, чтобы город смог помочь детям всех погибших советских солдат Второй Мировой войны, в том числе в Маньчжурии и в Западной Европе во время столкновений с нацистами после Дня Победы.

Сергей Еремеев


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