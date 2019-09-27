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10:55

Германия отдаст РФ копии документов о полумиллионе советских военнопленных

фото ЗакС политика Германия отдаст РФ копии документов о полумиллионе советских военнопленных

ФРГ передает России электронные копии документов о 500 тысячах советских военнопленных, на основе которых после будет создан онлайн-архив, пишет "Коммерсант", ссылаясь на подписанное Российским государственным военным архивом (РГВА) и Федеральным архивом Германии двустороннее соглашение.

"В идеале наша цель - создать банк данных таким образом, чтобы при вводе данных „Иванов Иван Иванович, 1916 года рождения, из села Прохоровка“ сразу же возникал весь его жизненный путь, заканчивая, допустим, если он погиб в немецком лагере, - названием этого лагеря, номером могилы и тем, где она находится", - поделился участник встречи, научный сотрудник ГИИМ Дмитрий Стратиевский. 

Оцифровкой документов и созданием поисковых баз данных займется ЭЛАР. Президента компании и председатель Фонда поддержки национальных проектов Сергей Баландюк отметил, что на данный момент остается неизвестной судьба около двух миллионов советских военнопленных.

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