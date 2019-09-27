Реставраторы Эрмитажа примут участие в восстановлении сирийской Пальмиры

Россия и Сирия договорились совместно восстанавливать разрушенные архитектурные памятники в Пальмире: соглашение об этом будет подписано уже в ноябре 2019, поделился в беседе с ТАСС директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в ходе ХХ Российско-финского культурного форума.

Текст документа, сообщил Пиотровский, на данный момент находится на согласовании.

Ранее глава музея предположил, на восстановление музеев Пальмиры может потребоваться около двух лет. Также он оценил работы по восстановлению древнего города в сотни миллионов долларов.