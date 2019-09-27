Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:10

Архангельскому активисту назначили 400 часов обязательных работ по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Архангельскому активисту назначили 400 часов обязательных работ по "дадинской" статье

Октябрьский райсуд Архангельска назначил 400 часов обязательных работ координатору местного штаба Алексея Навального Андрею Боровикову за неоднократное нарушение правил проведения митингов ("дадинская" статья 212.1 УК), информирует "МБХ медиа".

В свою очередь сторона обвинения настаивала на трех годах работ для активиста.

Ранее Боровиков утверждал, что не совершал никаких противоправных действий в ходе митингов.

"Меня обвиняют в том, что я вел за собой колонну, что я организатор мероприятия, ни один свидетель обвинения этого не подтвердил. Прокурор часто заявляет, что „Боровиков желал“. Эта формулировка неприемлема. Давайте говорить не о том, что я желал, а что я сделал. Никто не может прочитать мои мысли и сказать, что я хотел сделать", - констатировал "навальнист".

Боровикова задержали 1 мая за неоднократное участие в несанкционированных демонстрациях, на которых граждане выступали против завоза в Архангельскую область подмосковного мусора. Весной его обязали выплатить государству штраф в размере 24 тысяч рублей. В отношении активиста установили запрет на посещение каких-либо уличных акций и общение с другими протестующими, который раз за разом продлевался.

Ранее по уголовной статье 212.1, которую настоятельно не рекомендовал применять Конституционный суд и которую не применяли в течение последних трех лет, достался реальный приговор активисту Константину Котову, несколько раз задерживаемому на пикетах и митингах. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:10 Архангельскому активисту назначили 400 часов обязательных работ по "дадинской" статье

11:56 Реставраторы Эрмитажа примут участие в восстановлении сирийской Пальмиры

11:26 Башкирские коммунальщики косят снег на трассе

10:55 Германия отдаст РФ копии документов о полумиллионе советских военнопленных

10:40 Петербургские единороссы выступили за организацию зон для принятия солнечных ванн на пляжах

10:26 В ЗакСе предложили оплачивать поездки родных на могилы погибших в ВОВ

10:16 Директор ФБК Жданов вышел из спецприемника, отбыв 8-дневный арест   3

9:53 СК хочет продлить домашний арест фигуранту дела о "массовых беспорядках"

9:26 Российским военным устроят бесплатный цирк   1

26 сентября, 21:07 ЗакС Петербурга обновит ковры Мариинского дворца за 3,6 млн рублей

26 сентября, 20:50 Муниципал: Навальный доволен итогами муниципальных выборов в Петербурге   3

26 сентября, 20:24 Разрушение дореволюционного дома в Красном Селе привело к уголовному делу

26 сентября, 19:46 Невзоров порассуждал о бросании бумажных стаканчиков в ОМОН   5

26 сентября, 19:21 Муниципал: «Яблочники» из МО «Остров Декабристов» в видеообращении объяснили свою неявку на совет   2

26 сентября, 19:11 На новгородского "яблочного" депутата совершили нападение

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru