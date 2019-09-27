Архангельскому активисту назначили 400 часов обязательных работ по "дадинской" статье

Октябрьский райсуд Архангельска назначил 400 часов обязательных работ координатору местного штаба Алексея Навального Андрею Боровикову за неоднократное нарушение правил проведения митингов ("дадинская" статья 212.1 УК), информирует "МБХ медиа".

В свою очередь сторона обвинения настаивала на трех годах работ для активиста.

Ранее Боровиков утверждал, что не совершал никаких противоправных действий в ходе митингов.

"Меня обвиняют в том, что я вел за собой колонну, что я организатор мероприятия, ни один свидетель обвинения этого не подтвердил. Прокурор часто заявляет, что „Боровиков желал“. Эта формулировка неприемлема. Давайте говорить не о том, что я желал, а что я сделал. Никто не может прочитать мои мысли и сказать, что я хотел сделать", - констатировал "навальнист".

Боровикова задержали 1 мая за неоднократное участие в несанкционированных демонстрациях, на которых граждане выступали против завоза в Архангельскую область подмосковного мусора. Весной его обязали выплатить государству штраф в размере 24 тысяч рублей. В отношении активиста установили запрет на посещение каких-либо уличных акций и общение с другими протестующими, который раз за разом продлевался.

Ранее по уголовной статье 212.1, которую настоятельно не рекомендовал применять Конституционный суд и которую не применяли в течение последних трех лет, достался реальный приговор активисту Константину Котову, несколько раз задерживаемому на пикетах и митингах.