На смоленского депутата-коммуниста пожаловались в полицию из-за картинки с оружием

Некто пожаловался правоохранителям на содержимое страницы депутата Смоленской областной думы от КПРФ Кирилла Быстрова: анонима смутила фотография с оружием и подписью "Только трудящиеся способны все изменить". О тяготах парламентарий рассказал "МБХ медиа".

По ловам Быстрова, его хотят привлечь за экстремизм (ст. 282 УК РФ). Информацию о жалобе он узнал из соцсетей.

"Я подал как депутат областной думы запрос в правоохранительные органы. Дело в том, что [блогер] Володченков заявителем не является, он неоднократно по нам проходился, в том числе и по мне. Пока что никто не вызвал на дачу показаний, опрос или допрос", - поделился депутат.

Похожую жалобу на Быстрова уже подавали ранее, когда он был доверенным лицом экс-кандидата в президенты Павла Грудинина.

"Я у этих ребят из отдела „Э“ на карандаше. Они находят какого-то студента, еще кого-то, за тысячу рублей. Я нашел в итоге, кто подал заявление, и он его забрал. От тоже был студент, за 700 рублей его подал", - рассказал народный избранник.