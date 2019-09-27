В Кремле пока не решили, нужно ли менять избирательное законодательство

В аппарате главы государства пока не определились с тем, необходимо ли реформировать избирательное законодательство: на данный момент эксперты изучают поступившие предложения, рассказал во время ежедневного брифинга пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, одни считают, что реформа назрела, однако имеются и противоположные точки зрения. На вопрос, рассматривается ли возможность "оставить все, как есть", Песков ответил, что "изначально не отвергается ни одна опция вообще".

Накануне глава ЦИК Элла Памфилова предложила свои поправки в выборное законодательство. Коррективы она собирается представить на изучение в АП. В частности, она полагает резонным отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения, ввести персональную ответственность глав избиркомов и для выборов депутатов всех уровней снизить до 0,5% количество подписей электората, которые выдвиженец должен собрать в свою поддержку. Для выборов глав регионов и заксобраний она предложила установить муниципальный фильтр в 5%.