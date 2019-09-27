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17:22

С апреля по июнь 2019 года "Единая Россия" получила более 700 млн рублей

фото ЗакС политика С апреля по июнь 2019 года "Единая Россия" получила более 700 млн рублей

Центризбирком закончил проверку получения и расходования денег политическими партиями за второй квартал 2019 года.

Документ, имеющийся в распоряжении агентства "Интерфакс", гласит, что больше всего обогатилась партия "Единая Россия", которую принято считать партией власти. С апреля по июнь на ее счета было переведено 710 млн рублей.

Утверждается, что львиная часть этих денег - 684 млн рублей - поступила от юрдических лиц, остальное стало результатом "гражданско-правовых сделок".

Второе место в этом своеобразном рейтинге с большим отставанием заняла партия "Яблоко". ЦИК зафиксировал 69 млн рублей, которые достались партии за отчетный период.

Коммунисты легальным путем обогатились на 28 млн, а ЛДПР - на 13 млн рублей.

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