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17:50

В Архангельске установили надгробие в память об исчезнувшем пешеходном переходе

фото ЗакС политика В Архангельске установили надгробие в память об исчезнувшем пешеходном переходе

Установка длинных заборов вдоль улиц в Архангельске, лишившая горожан возможности переходить дорогу в привычных местах, побудила активистов на своеобразный перфоманс. Еще 19 сентября на тротуаре, впритык к ограждению, появился "памятник пешеходному переходу" - импровизированная стела, которую убрали в тот же день.

Неделю спустя на том же самом месте появилось очень похожее изваяние - с надписью "памятник памятнику", о чем сообщает местный портал 29.ru.

"Тот монумент стал нам практически родным сыном. В его честь мы установили памятник. Помним. Любим. Скорбим", - приводятся слова инициаторов нового скульптурного сооружения, пожелавших остаться анонимными.

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Фотографии: сообщество "Всеобщие Инициативы Человеколюбия"


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