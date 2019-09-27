Депутаты Ленобласти добиваются ликвидации дельфинариев

​​Справедливороссы, представленные в Законодательном собрании Ленинградской области, настаивают на запрете привлечения дельфинов и белух ко всяческого рода зрелищным мероприятиям. Об этом пишет "МБХ Медиа" со ссылкой на главного лоббиста инициативы, депутата Валерию Коваленко.

"Дельфины и касатки — очень крупные животные, и создать им условия, приближенные к природным, сложно. Во всем мире существуют дельфинарии в виде акваторий, где животные находятся в естественной среде, и морская вода обновляется и не хлорируется. Половина стран Европы уже запретили дельфинарии вообще", - прояснила свою позицию женщина.

Народная избранница подчеркивает, что речь идет о живых существах с чрезвычайно развитым интеллектом, которые ввиду этого испытывают особенно сильные страдания.

Законопроект в скором времени направят в Государственную думу.