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20:16

Радзиховский: Никакой преемник Путина не удержит статус-кво, новая перестройка неизбежна

фото ЗакС политика Радзиховский: Никакой преемник Путина не удержит статус-кво, новая перестройка неизбежна

Политолог и психолог Леонид Радзиховский порассуждал на тему будушего страны после истечения полномочий президента Владимира Путина. Не первый год уверенный в том, что это последний срок действующего президента и что он добровольно уйдет от власти, Радзиховский сомневается в институте "преемничества". На эту роль, с его точки зрения, не годится даже популярный в народе министр обороны Сергей Шойгу: россияне слишком плотно за двадцать последних лет "наелись" существующим политическим режимом.

"Любой чиновник, которого назовет Путин, станет президентом, но не удержится на той позиции, которая существует сейчас, потому что уход Путина автоматически вызовет огромное, открытое желание перемен, просто шлюз подымется, вода хлынет. Поэтому никакой преемник, будь то Шойгу, не Шойгу, ситуацию в том виде, в каком она сейчас, не удержит, и после Путина будет перестройка, только невольная, против желания преемника", - рассудил эксперт в эфире "Эха Москвы".

Рассматриваемые некоторыми его коллегами варианты продления полномочий Путина -  с созданием Госсовета или объединением с Белоруссией - Радзиховский категорически отвергает, уповая на их нереалистичность и чрезмерную затратность.

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20:51    
На смену Путину должен прийти только новый Сталин! Все другие варианты будут хуже для поступательного развития России! Путин же через год-полтора должен начать его готовить к вступлению в должность, если сам не захочет управлять Россией после 2024 г. в любом качестве!

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