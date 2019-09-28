Лимонов: Я должен быть более интересен Путину, чем он мне

Писатель и политик Эдуард Лимонов рассказал читателям своего "Живого журнала" о том, что никогда лично не виделся с президентом Владимиром Путиным. В его трактовке, так сложилось по причине того, что оба друг друга "чураются", и, кроме того, принадлежат к несколько разным поколениям.

"Допускаю, что я ему тоже неинтересен. Впрочем, я ему должен быть более интересен, чем он мне. Я более редкий тип человека, чем он", - нескромно заметил лидер "Другой России".

Он признался, что его интерес к личности президента был бы значительно выше, если бы Путина можно было назвать диктатором, однако последнее условие - большая натяжка и даже неправда.

В конце своих рассуждений Лимонов вспомнил, что именно в правление Путина два с половиной года просидел в тюрьме за хранение оружия (с 2001 по 2003 годы).