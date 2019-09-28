Быков: Чем больше артистов поддерживает протест, тем менее он уязвим

Литератор и публицист Дмитрий Быков, в авторской радиопрограмме поздравляя с юбилеем народного артиста СССР и России Олега Басилашвили, отметил, что, несмотря на всю его нескрываемую и не меняющуюся с годами оппозиционность, это никак не навредило артистической карьере. Из этого Быков сделал вывод, что устраивать гонения на популярных героев сцены у власти "кишка тонка", и для мощи протестного движения нужно иметь такого масштаба людей в своих рядах как можно больше.

"Власти натравливают на него шавок своих, они заставляют в соцсетях писать про него гадости, но это работает много к украшению, это способствует славе. Поэтому мне кажется, для того, чтобы здесь заниматься протестом, надо быть народным любимцем, быть мастером, быть профессионалом. В России есть один способ спасения в двадцатом, в двадцать первом веке – быть незаменимым профессионалом", - полагает публицист.

В качестве еще одной иллюстрации тезиса он привел пример академика Андрея Сахарова, который был выдающимся ученым, и именно поэтому терпели его фронду и прислушивались к его мнению. А артисту, рассудил Быков, еще проще и безопаснее, потому что он априори находится у всех на виду.