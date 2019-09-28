Яшин порекомендовал петербургским оппозиционерам учиться у единороссов из МО "Красносельский"

Московский политик, глава муниципального образования "Красносельский" Илья Яшин рассказал вновь избранным петербургским муниципальным депутатам, какой должна быть оппозиционная фракция в местном совете.

По его словам, пример стоит взять с депутатов от "Единой России", которые оказались в меньшинстве в совете МО "Красносельский", которым он руководит.

- Образцово-показательная работа оппозиционной фракции. Грызут меня со всех сторон, - отозвался о коллегах Яшин.

Он также заявил, что власти недооценивают зарождающееся муниципальное движение и назвал успех оппозиционеров на выборах в органы местного самоуправления Москвы и Петербурга вызовом:

- Это большой вызов для нас всех. Нам говорили, что мы можем только критиковать, а "Единая Россия" - партия реальных дел. Получив полномочия, мы можем продемонстрировать, что тоже можем ими распоряжаться.

Встреча Яшина и оппозиционных мундепов проходит в петербургском пространстве "АртМуза".

Сергей Еремеев

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