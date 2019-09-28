Трех вологодских экс-чиновников обвинили в хищении 74 млн из бюджета

Уголовное дело в отношении трех бывших чиновников из администрации Вологды, обвиняемых в хищении 74 млн рублей из регионального бюджета, передали в суд, о чем пишет местное издание Gorodvo.

Деньги. согласно версии силовиков, были украдены на строительстве транспортного узла в районе железной дороге. Обвиняемые - два экс-замглавы города Алексей Осокин и Антон Мусихин, а также сотрудник вологодской администрации Игорь Ивонин.

Ответственные за строительство развязки в 2013 году, они, как следует из материалов дела, использовали подставных юридических лиц, а сами подрядные работы имитировали.

Учитывая крупный ущерб, нанесенный и области, и городу, имущество фигурантов арестовали.