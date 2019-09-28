Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:00

Трех вологодских экс-чиновников обвинили в хищении 74 млн из бюджета

фото ЗакС политика Трех вологодских экс-чиновников обвинили в хищении 74 млн из бюджета

Уголовное дело в отношении трех бывших чиновников из администрации Вологды, обвиняемых в хищении 74 млн рублей из регионального бюджета, передали в суд, о чем пишет местное издание Gorodvo.

Деньги. согласно версии силовиков, были украдены на строительстве транспортного узла в районе железной дороге. Обвиняемые - два экс-замглавы города Алексей Осокин и Антон Мусихин, а также сотрудник вологодской администрации Игорь Ивонин.

Ответственные за строительство развязки в 2013 году, они, как следует из материалов дела, использовали подставных юридических лиц, а сами подрядные работы имитировали.

Учитывая крупный ущерб, нанесенный и области, и городу, имущество фигурантов арестовали.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
17:45 Карельским жителям подключиться к цифровому телевидению массово помогают волонтеры

17:00 Трех вологодских экс-чиновников обвинили в хищении 74 млн из бюджета

15:52 Яшин порекомендовал петербургским оппозиционерам учиться у единороссов из МО "Красносельский"

15:20 Быков: Чем больше артистов поддерживает протест, тем менее он уязвим   3

14:24 Муниципал: Вишневский - о возвращении портретов Путина и Беглова в зал заседаний МО №72: Стыдоба   3

13:27 Активисты посадили три клена на площади Восстания

12:36 Гудков рассказал о первом и единственном тюремном опыте   5

11:41 Лимонов: Я должен быть более интересен Путину, чем он мне   2

10:31 Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева выпустили из СИЗО   3

27 сентября, 22:06 Вы будете смеяться: Смольный отдал более 9,1 млн рублей на студенческий КВН   1

27 сентября, 21:59 Муниципальное оглавление   2

27 сентября, 21:26 Муниципал: Швец поблагодарил администрацию президента и Смольный за поддержку на выборах   4

27 сентября, 20:56 На убийство волков и медведей в республике Коми готовы потратить 5 млн рублей

27 сентября, 20:16 Радзиховский: Никакой преемник Путина не удержит статус-кво, новая перестройка неизбежна   4

27 сентября, 20:10 Муниципал: МО № 21 продолжит руководить Костина   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru