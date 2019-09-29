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10:25

Полицейские изловили гражданина, подозреваемого в поджоге храма на Васильевском острове

фото ЗакС политика Полицейские изловили гражданина, подозреваемого в поджоге храма на Васильевском острове

Петербургские правоохранители задержали 28-летнего жителя Северной столицы, подозреваемого в поджоге одного из религиозных учреждений на Васильевском острове.

По сведениям городского МВД, ночью 28 сентября загорелся храм, расположенный на Мичманской улице.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее неоднократно судимый 28-летний местный житель. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - поделились деталями в силовом ведомстве.

Впрочем, как уточнили в полицейском главке, существенного ущерба религиозному объекту не нанесено. Подозреваемого отпустили из отдела под подписку о невыезде.

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13:35    
Что значит "изловили"? Как блоху что ли? Учитесь писать нормально, писуны

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