Умер первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков

В возрасте 73 лет скончался единственный президент Крыма Юрий Мешков, проинформировала РИА "Новости" его дочь.

В сентябре будучи на отдыхе в Турции экс-управленец перенес серьёзный инсульт, после чего его доставили на родину и положили в больницу в Красногорске.

Руководил полуостровом Мешков в 1994-1995 годах. Политик выступал за единение c Россией. В 2011 году он был депортирован в РФ по инициативе силовиков СБУ.

В начале года Мешкова арестовали в Крыму на двое суток за планы провести антиправительственный митинг на территории полуострова.