Жители “Балтийской жемчужины” устроили народный сход за строительство школы

Около сорока человек, проживающих в микрорайоне “Балтийская жемчужина”, собрались 28 сентября на народный сход с требованием к городским властям построить недостающие соцобъекты, сообщил ЗАКС.Ру муниципальный депутат МО “Южно-Приморский” Валерий Веремейчик.

Веремейчик рассказал, что в мероприятии приняли участие три депутата местного совета: Александр Часнык, Андрей Алескеров и он сам. Жители собрали подписи под обращением к Александру Беглову. В обращении сказано, что проектом планировки территории “Балтийской жемчужины”, помимо построенной школы № 547, предусмотрена еще одна. Проектирование и возведение этого объекта не является инвестиционным обязательством застройщиком и должно осуществляться за счет городской казны, однако строительство школы не ведется.

При этом прием документов в первые классы школы № 547 давно приостановлен из-за отсутствия свободных мест, а в течение ближайшего времени будут сданы в эксплуатацию жилые комплексы “Жемчужный берег” и “Наутилус”, что создаст еще большие нагрузки на имеющиеся соцобъекты, говорится в обращении.

Жители считают, что нарушается право членов их семей на доступное начальное и среднее образование. Они требуют от городских властей включить строительство школы на 825 мест в адресную инвестиционную программу и городской бюджет на 2020 год.

По словам Веремейчика, во время схода жители заявили о необходимости строительства не только школы, но также детского сада и отдела полиции. Участники схода намерены посетить публичные чтения городского бюджета в администрации Красносельского района.

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