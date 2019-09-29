В Москве начался митинг "Отпускай!" в поддержку политических заключенных

На столичночном проспекте Сахарова стартовал митинг в поддержку российских политических заключенных и, в частности, фигурантов "московского дела".

Напомним, в рамках разбирательства к реальным срокам лишения свободы приговорены семь человек. Их обвинили в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов во время акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве. Основной тематикой несанкционированных мероприятий был допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

По информации "Белого счетчика", на данный момент на проспекте собралось порядка 3,5 тысяч человек.

"Сотрудники полиции и митингующие ведут себя корректно", - информирует "Интерфакс".

Среди гостей мероприятия - политик Алексей Навальный, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, незарегистрированный кандидат Юлия Галямина и освобожденные фигуранты дела о "массовых беспорядках".