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Новости

16:30

"Белый счетчик" насчитал 23 тысячи митингующих в Москве, МВД отчиталось о 20-ти

фото ЗакС политика "Белый счетчик" насчитал 23 тысячи митингующих в Москве, МВД отчиталось о 20-ти

По подсчетам "Белого счетчика", московский митинг в поддержку политических заключенных и фигурантов дела о "массовых беспорядках" посетили 23 тысячи человек.

В то же время столичное МВД насчитало 20 тысяч вошедших.

Со сцены выступила незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, посетовавшая на обыски и уголовное преследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

"В российских судах сейчас не может добиться справедливости никто", - констатировала она.

После этого на сцену вышла группа "Несчастный случай".

 

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18:39    
18:24 Приятно жить в своём мире фантазий? Какая вы "сила", вы - жалкая группа людей, нанятых за деньги отрабатывать/прикрывать чужие интересы. При первой же серьёзной подвижке в обществе, ваш "карточный домик" разлетится. Митинг - это "встреча, собрание людей", демонстрация - и есть демонстрация готовности людей к действиям. Смысл их не в том, что они состоялись, а в потенциале, который может реализоваться по-разному.

18:24    
18:17. Зачем нам выходить на пикет, когда мы СИЛА-власть в стране! Пикет - это удел никчемных людей, всяких ничтожеств! Вот сегодня вышла кучка идиотов, поболтали ни о чём и разошлись по наркопритонам, гей-клубам...Теперь через месяц-два снова выйдут пропердеться на свежем осеннем воздухе...И это всё!

18:17    
17:56 Вас, фашистских мразей, так мало, что даже на пикет выйти неспособны, не то, что митинг в 25 тысяч собрать. Патриоты России на одном километре с вами не присядут, чтобы не замараться, когда вы своим геополитически-репрессивным гов.ном исходите. Миллионы людей заняты своими делами и им, к сожалению, мало дела до политики, пока эта политика не касается их. Как произошло с повышением пенсионного возраста. Кто вам сказал, что оппозиция сегодня надеется на Запад, а не на народ России? Вы сами себе заморочили голову и сами за это расплатитесь.

17:56    
17:40. Вас-прозападных мразей 25 тысяч, нас-патриотов великой России -миллионы! Мы вас в порошок сотрём, и Запад не поможет, если дернетесь! Может рискнёте?

17:40    
На 17-00, согласно Белому счётчику, на митинг прошло 25,2 тыс. чел.. Подсчёт окончен.

17:29    
17:13 И что, если подписаться "Таиров Фахратдин" и написать левый мэйл, то это вызовет сразу прилив доверия к троллю?

17:13   Таиров Фахратдин   tfs-58@mail.ru
"Откормленная" западными державами "оппозиция" - сборище предателей и ненавистников России!
Пора прекратить миндальничать с этими предателями!
Провокации нужно выжигать каленым железом!
Всю эту либеральную сволоту нужно гнать из России!
Пусть там, за бугром, по команде своих "благодетелей", продажные либеральные шавки витийствуют, грозят и злобствуют в бессилии! Тьфу на них!..
"Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!" - П.А.Столыпин
https://fs-anticriminal.livejournal.com/1497.html

17:12    
Удивительно то, что в этот раз данные "Белого счётчика" (24,3 тыс.) оказались близки к данным УМВД Москвы (20 тыс.). Обычно, официальные данные на порядок занижают.

17:03   .!.  
Не выпендривайтесь. Не белый счетчик, а счетчик голубых.)

16:54    
16:35 Ты бы организовал! Хе-хе... Свою жену организуй щи варить. Таких, как ты, му.аков, - хрен найдёшь.

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