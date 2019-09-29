"Белый счетчик" насчитал 23 тысячи митингующих в Москве, МВД отчиталось о 20-ти По подсчетам "Белого счетчика", московский митинг в поддержку политических заключенных и фигурантов дела о "массовых беспорядках" посетили 23 тысячи человек. В то же время столичное МВД насчитало 20 тысяч вошедших. Со сцены выступила незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, посетовавшая на обыски и уголовное преследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. "В российских судах сейчас не может добиться справедливости никто", - констатировала она. После этого на сцену вышла группа "Несчастный случай". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен