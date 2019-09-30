Петербургу предложили выкупить усадьбу Орловых-Денисовых

Расположенная в Коломягах историческая усадьба Орловых-Денисовых, построенная в начале XIX века, может быть выкуплена Петербургом у частного владельца ООО "БалтикСтрой". Таков был ответ главы КГИОП Сергея Макарова на запрос руководителя городского отделения "Справедливой России" Марины Шишкиной.

"Письмом от 16.08.2019 ООО «БалтикСтрой» обратилось к временно исполняющему обязанности Губернатора Санкт-Петербурга с предложением о выкупе входящего в состав Ансамбля объекта культурного наследия федерального значения «Дом Жилой». КГИОП поддержал инициативу о передаче вышеуказанного объекта в собственность Санкт-Петербурга", - поделился Макаров.

Шишкина уверена, что данное решение - единственное правильное. В особняке можно организовать общественное пространство, с библиотекой, небольшим концертным залом и музеем истории семьи, владевшей усадьбой на протяжении почти целого века.

"Надеюсь, что юридические и экономические обстоятельства не затормозят передачу ансамбля городу и уже в бюджете следующего года будут заложены средства на реставрацию усадьбы. Пока же разрушающееся здание усадьбы все еще нуждается в консервации", - считает Шишкина.

Судьба особняка беспокоит весь город и требует к себе особого внимания. Справедливороссы подчеркивают, что первичное охранное обязательство требовало от собственника проведения ремонта до лета 2014-го года, однако реальных шагов в этом направлении совершено не было - дело обходилось штрафами.

Компания "БалтикСтрой" владеет зданием с 2013 года.

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