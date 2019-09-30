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Новости

10:32

Россияне назвали "порогом бедности" доход менее 12,5 тысяч рублей

фото ЗакС политика Россияне назвали "порогом бедности" доход менее 12,5 тысяч рублей

Семья проживает в бедности в случае, если доход одного из её членов не выходит за рамки 12,5 тысяч рублей в месяц, следует из социологического изыскания "Левада-центра", с которым ознакомился РБК.

Личностное ощущение порога бедности выше официального: по данным Росстата, прожиточный минимум в первом полугодии 2019-го составил 11,2 тысяч рублей.

Как следует из опроса "Левады", 40% респондентов заявили о доходе ниже 12,5 тысяч рублей, однако большинство - 60% - сообщили, что зарабатывают более.

Для "нормального" функционирования семьи россиянам необходимо не менее 38 тысяч рублей, при этом у большинства опрошенных средний доход оказался почти вдвое меньше этой суммы.

Не так давно Росстат отчитался, что на данный момент в РЖ проживает 19,8 миллионов бедных.

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11:10    
10:46 Саша, паразит на теле народа, жируюший за счёт воровства из бюджета твоих хозяев, ты смеешь называть себя патриотом и упрекать россиян за бедность?

10:46    
Россияне самый плачущий и стонущий народ в мире...Сейчас же в России кто работает, тот ест! Кто много и хорошо работает, тот и хорошо ест и пьёт, и по заграницам ездит и тд. Нищие и бедные в массе своей-тунеядцы и бездельники! За работу, россияне!

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