СМИ: На послания президента Федеральному собранию выделят 217 млн рублей

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2020-2022 годы, с которой ознакомился "Коммерсант", на проведение церемонии послания президента Федеральному собранию будет дополнительно выделено 217,5 млн рублей. В предыдущих версиях финансовых документов эта графа отсутствовала.

Собеседник издания пояснил, что допрасходы связаны с изменением формата послания: ранее Владимир Путин отчитывался за текущий год, а в 2018-м впервые обозначил планы на год грядущий. Церемониал традиционно будет проводиться в столичном Гостином дворе.

Дополнительные траты будут выделены на аренду, обустройство помещения, а также установку мультимедийного оборудования и видеоролики. В Гостином дворе аренда одного квадратного метра в день составляет порядка 300-600 рублей.