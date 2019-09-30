Актеру Павлу Устинову смягчили приговор, назначив год условно

Городской суд Москвы изменил приговор актеру Павлу Устинову, которого обвиняют в вывихе плеча росгвардейца, назначив ему год условного срока заключения, информирует "Медуза".

Категорию преступления суд изменил с тяжкой на средней тяжести.

Ранее сегодня прокурор просила назначить Устинову 3,5 условного срока вместо реального.

20 сентября Мосгорсуд отпустил Устинова из СИЗО под подписку о невыезде. Действовать она будет до момента вступления в силу приговора, вынесенного ему по "московскому делу".

16 сентября артиста приговорили к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Он якобы вывихнул плечо сотруднику Росгвардии, сопротивляясь при задержании на митинге 3 августа. Примечательно, но есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро и к нему самому применили физическую силу, а росгвардеец упал на него сам в момент захвата. Суд, вынося приговор, отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи. На сегодняшнем заседании записи всё же были просмотрены.

Дело стало резонансным: за молодого человека вступились и представители творческой интеллигенции, и политики, и профсообщества, и жители разных российских городов.