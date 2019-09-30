"Увидел белочку - весь день ходишь радостный": Милонов предлагает сделать Петербург "беличьей" столицей

Избранный от Петербурга депутат Госдумы Виталий Милонов полагает, что Северной столице следует обзавестись милым живым талисманом, который бы сделал его знаковой приметой города. На эту "роль", по мнению парламентария, идеально подходит семейство беличьих.

Рыжие пушистые зверьки, уверен Милонов, всенепременно украсят собой любой городской парк и положительно повлияют на экосознание петербуржцев и их детей.

"Мы же белок видим очень редко. А это добрые, веселые, игривые звери, не боящиеся людей. Увидел белочку — весь день ходишь радостный, плохие мысли уходят, настроение повышенное. Пускай наш город встанет в авангард науки «белкотерапия»", - рассказал о задумке депутат.

Милонов собирается обсудить свою идею с властями города.

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