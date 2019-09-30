Фигурант дела о "массовых беспорядках" Фомин встретит Новый год под домашним арестом

Столичный Басманный суд продлил до 8 января 2020 года срок домашнего ареста фигуранту "московского дела" Сергею Фомину, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля, извещает "МБХ медиа".

О продлении ареста ходатайствовала сторона гособвинения. Адвокат Фомина настаивал, что его подзащитного следует освободить прямо в зале суда, так как в его деле отсутствует состав преступления - он ничего не поджигал, ни на кого не нападал. Действия Фомина подпадают максимум под административное наказание.

"Я вышел выразить свое мнение на мирную акцию. Я видел, как собирали подписи, как их не принимали, и не мог стоять в стороне. Если меня посадят, это будет на совести российской власти — ей не привыкать", - поделился мнением Фомин.

Мужчина добровольно сдался СК 8 августа, заявив, что не принимал участия в несанкционированном митинге 27 июля. Несмотря на это, в тот же день мужчине предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках - часть 2 статьи 212 УК - и арестовали. Позже его перевели под домашний арест.