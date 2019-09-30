Власти сибирского города экстренно отремонтировали дороги перед визитом Чайки к однокласснице

В небольшом сибирском городе Уяр, расположенном в Красноярском крае, местные власти спешно отремонтировали дороги, которые ведут к дому одноклассницы генпрокурора РФ Юрия Чайки, потратив 8 илн рублей бюджетных денег, уведомляет ТВК.

Перед визитом Чайки дорожники восстановили асфальтовое покрытие, обновили разметку, установили фонари. В порядок экстренно благоустроили территорию рядом с местной прокуратурой. Интересно, но асфальт был проложен прямо до дома одноклассницы Чайки - раньше его там просто не было. На все работы ушло около двух-трех недель.

Примечательно, но годовой бюджет Уяра составляет всего 36 млн рублей, поэтому 8 млн - сумма внушительная.

Школьная подруга Чайки сказала, что не видела его около 45 лет. Они оба родились и выросли в Николаевске-на-Амуре, где учились в одном классе.

"Мы земляки и все. Встретились, не виделись давно, у него совещание тут. Приехал посмотреть друг на друга, 2 часа побыли и разбежались", - поделилась деталями встречи женщина.