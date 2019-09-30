После надписи про Путина ограду Русского музея пообещали отреставрировать

В руководстве Русского музея признали факт вандальских действий в форме нанесения надписи на ограду Михайловского дворца. Содержание надписи имело непосредственное отношение к персоне действующего президента Владимира Путина. Урон оказался столь существенен, что его нужно специально замерять.

"Надпись вчера устранили, сейчас обсуждается вопрос о реставрации чугунного цоколя парадной решетки и подсчитывается ущерб, нанесенный музею. Реставрационные работы будут согласовываться с КГИОП", - ссылается ТАСС на пресс-службу музея.

Подозреваемого в вандализме задержали в тот же день, которым датируются хулиганские действия. Петербургский адвокат Динар Идрисов сообщил в социальных сетях, что речь идет об Игоре Соколове, что против него возбудили уголовное дело и что "инициативно к нему никто из правозащитных сообществ интереса не проявил".