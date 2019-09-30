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Муниципал

16:23

Депутат от «Фабрики звезд» отвечает на вопросы

фото ЗакС политика Депутат от «Фабрики звезд» отвечает на вопросы

Уже две недели выпускница «Фабрики звезд» Юлия Михальчик, избравшаяся в муниципальный совет МО «Сергиевское», рассказывает подписчикам в Instagram о своих планах на депутатском поприще. Ее поддерживает певица Катя Лель, а народ недоумевает, зачем звезде это надо и как ей удалось зарегистрироваться в местном скандальном избиркоме.

В Instagram участницы проекта «Фабрика звезд» Юлии Михальчик рядом с афишами концертов и фотографиями сценических выступлений 16 сентября появился необычный снимок. Певица держит корочки депутата муниципального совета МО «Сергиевское». За ее плечами бело-сине-красный триколор и флаг «Единой России», над головой – гербы Российской Федерации и Санкт-Петербурга.  

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По итогам состоявшихся 8 сентября выборов Михальчик стала муниципальным депутатом. На свою кампанию она, согласно данным Горизбиркома, потратила 5 860 рублей.  При этом в соцсетях певицы никакой информации об ее участии в выборах не было вплоть до момента получения заветных корочек. Судя по реакции подписчиков, для многих ее победа стала сюрпризом. За первые две недели под «депутатским» постом в Instagram появилось более 400 комментариев. На некоторые из них Михальчик ответила. В основном, певица успокаивала поклонников, обещая, что не оставит эстрадную деятельность и заверяла, что в муниципалитете будет отвечать только за вопросы культуры:

«Повышение благосостояния граждан пока совсем не в моей компетенции, хотя, конечно же, очень хочется всем и во всем сразу помочь… Надеюсь, я смогу это осуществить в будущем. Моя зона ответственности – область культуры».

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В поддержку молодого депутата высказались несколько представителей музыкальной индустрии, в том числе певица Катя Лель, известная своими хитами «Муси-пуси» и «Джага-Джага».

lel.JPG (14 KB)Были и пожелания удачи от рядовых подписчиков, но скептиков и критиков оказалось не меньше. Большинство удивлялось, зачем гастролирующей по всей стране звезде понадобился небольшой муниципалитет на севере Петербурга. Другие пытались разобраться, с какой партией связана певица и кто ее «продвинул в депутаты».

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«Сама выдвинулась, и народ поддержал», - ответила Михальчик на один из подобных вопросов.

Подписчиков, ругающихся на «Единую Россию», певица заверила, что ни в каких партиях не состоит.  

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Однако беспартийность не помеха партнерским отношениям. Еще в 2012 году она давала интервью сайту «Молодой Гвардии «Единой России» и с тех пор не раз участвовала в совместных мероприятиях с представителями партии власти. За последние месяцы певица стала одной из любимейших исполнительниц петербургских единороссов, которые регулярно приглашали ее на свои праздники.

В апреле 2018 года в БКЗ «Октябрьский» отмечали 20-летний юбилей местного самоуправления Петербурга. Спикер Заксобрания и лидер регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров вместе с теперь уже бывшим губернатором Георгием Полтавченко награждали отличившихся муниципальных служащих, а культурную программу вечера составили Михаил Боярский, группа «Дюна» и певица Михальчик. В декабре того же года на той же площадке она спела на новогоднем концерте для жителей Выборгского района, в котором принимали участие известные единороссы: депутат ЗакСа Сергей Купченко и думский депутат Евгений Марченко. Через полгода, в мае, Михальчик делила сцену все с тем же Купченко  на муниципальном празднике в МО «Сосновское». 

Про депутата Марченко, с которым в прошлом году развлекала публику в  БКЗ «Октябрьский» певица, не так давно вспоминала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. На заседании ЦИК, посвященном итогам петербургской муниципальной кампании, Памфилова заявила о вмешательстве Марченко в выборный процесс. Очевидно, она имела в виду ситуацию в главной вотчине депутата – МО «Сергиевское». Представители Центризбиркома отправлялись туда за лето неоднократно и вряд ли представили своей начальнице позитивные отчеты.  Так, например, члену ЦИК Евгений Шевченко в конце июня вместе с потенциальными кандидатами пришлось искать избирательную комиссию муниципалитета (ИКМО).

Позже представители КПРФ и ЛДПР жаловались, что внутрь помещения ИКМО невозможно попасть. Оно то вообще не открывалась, то у дверей выстраивались очереди из молодых спортсменов. Коммунисты вели круглосуточное дежурство у офиса ИКМО, а Горизбирком обязал местную комиссию зарегистрировать кандидатов от ЛДПР, но все равно никто из них до выборов допущен не был. В бюллетенях оказались только кандидаты от «Единой России» и несколько самовыдвиженцев.

ЗАКС.Ру дважды - в июле и в сентябре - обращался к администратору Михальчик с просьбой получить от певицы ответ на вопросы, когда именно она передала документы и подписи жителей в ИКМО и не возникло ли у нее сложностей с подачей пакета документов. Оба раза ответа не последовало.

Аналогичные вопросы в Instagram ей задали активисты и экс-кандидаты в муниципальные депутаты МО № 15. На это и на просьбу не предлагать повысить пенсионный возраст до 80 лет Михальчик пока ничего не ответила.

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Текст: Сергей Еремеев, фото: Instagram/Юлия Михальчик


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